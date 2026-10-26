Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert präsentiert Quartalsergebnisse

Agfa-Gevaert präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,050 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Agfa-Gevaert soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,104 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,460 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,09 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at