Agfa-Gevaert Aktie
WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert präsentiert Quartalsergebnisse
Agfa-Gevaert präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,050 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Agfa-Gevaert soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,104 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,460 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,09 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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