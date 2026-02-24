Agfa-Gevaert Aktie
WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Agfa-Gevaert äußert sich voraussichtlich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,060 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Agfa-Gevaert noch ein Verlust pro Aktie von -0,400 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 319,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,099 EUR im Vergleich zu -0,590 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,14 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
