Erste Schätzungen: Agilent Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Agilent Technologies stellt voraussichtlich am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agilent Technologies in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD im Vergleich zu 1,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,40 Milliarden USD, gegenüber 6,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at