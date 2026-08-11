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WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Agilent Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Agilent Technologies wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Agilent Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Agilent Technologies 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,84 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agilent Technologies 1,74 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,45 Milliarden USD, gegenüber 6,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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