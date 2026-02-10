agilon health Aktie

agilon health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM77 / ISIN: US00857U1079

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: agilon health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

agilon health wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,272 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,46 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,781 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,82 Milliarden USD, gegenüber 6,06 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

agilon health inc Registered Shs 0,62 -5,05%

