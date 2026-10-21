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WKN DE: A42713 / ISIN: US00857U2069

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: agilon health vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

agilon health wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass agilon health für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

agilon health soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,326 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -23,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,93 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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