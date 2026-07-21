agilon health Aktie
WKN DE: A42713 / ISIN: US00857U2069
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: agilon health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
agilon health wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte agilon health noch -6,250 USD je Aktie verloren.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent auf 1,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,092 USD, gegenüber -23,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 5,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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