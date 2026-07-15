Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agios Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,659 USD. Das entspräche einem Gewinn von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,930 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 109,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agios Pharmaceuticals einen Umsatz von 12,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,218 USD, während im vorherigen Jahr noch -7,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 54,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at