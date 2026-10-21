Agios Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W2RM / ISIN: US00847X1046
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Agios Pharmaceuticals lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agios Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,239 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,780 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 303,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -5,745 USD je Aktie, gegenüber -7,120 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 178,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 54,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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