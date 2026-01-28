Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Agios Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,954 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,30 Prozent verringert. Damals waren -1,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Agios Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -7,062 USD, gegenüber 11,64 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 46,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 36,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at