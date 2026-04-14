Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Agios Pharmaceuticals wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,808 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,550 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agios Pharmaceuticals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 13,9 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,620 USD im Vergleich zu -7,120 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 92,1 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at