Erste Schätzungen: AGNC Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AGNC Investment wird sich voraussichtlich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 988,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 342,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AGNC Investment einen Umsatz von -407,0 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie, gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at