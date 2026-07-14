Agnico-Eagle Mines Aktie

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WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines präsentiert Quartalsergebnisse

Agnico-Eagle Mines wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,35 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 2,95 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Agnico-Eagle Mines nach den Prognosen von 6 Analysten 5,40 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,90 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,43 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,42 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 22,93 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 16,64 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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