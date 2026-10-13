Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agnico-Eagle Mines wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,73 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,89 CAD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,96 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 17,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agnico-Eagle Mines einen Umsatz von 4,21 Milliarden CAD eingefahren.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,69 CAD, gegenüber 12,42 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 21,61 Milliarden CAD im Vergleich zu 16,64 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at