Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Agnico-Eagle Mines präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,67 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 52,18 Prozent auf 4,73 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,33 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 5,19 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,34 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 11,35 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at