Agnico-Eagle Mines Aktie

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WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agnico-Eagle Mines wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,64 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Agnico-Eagle Mines einen Gewinn von 2,32 CAD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,68 Milliarden CAD – ein Plus von 60,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agnico-Eagle Mines 3,54 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,28 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,42 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 23,49 Milliarden CAD, gegenüber 16,64 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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