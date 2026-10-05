Erste Schätzungen: Agree Realty legt Quartalsergebnis vor

Agree Realty präsentiert voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agree Realty im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,476 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 211,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,77 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 836,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 718,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at