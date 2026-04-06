Agree Realty Aktie

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WKN: 890700 / ISIN: US0084921008

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Agree Realty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Agree Realty öffnet voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Agree Realty nach den Prognosen von 11 Analysten 195,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 814,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 718,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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