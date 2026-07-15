Erste Schätzungen: Agree Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Agree Realty wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,474 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Agree Realty 0,430 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agree Realty in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 204,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 175,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 1,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 830,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 718,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at