Erste Schätzungen: Agree Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Agree Realty wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agree Realty im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,472 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 160,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 185,7 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 1,78 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 717,2 Millionen USD im Vergleich zu 617,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at