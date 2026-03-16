Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agricultural Bank of China (A) wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,175 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Agricultural Bank of China (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,46 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 49,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,802 CNY im Vergleich zu 0,750 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 721,74 Milliarden CNY, gegenüber 1.407,02 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at