Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agricultural Bank of China (H) veröffentlicht voraussichtlich am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agricultural Bank of China (H) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,175 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 HKD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 172,46 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 376,05 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,802 CNY je Aktie, gegenüber 0,810 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 721,74 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.530,04 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at