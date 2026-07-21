Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Kennzahlen voraus
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,641 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent auf 23,17 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,09 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,51 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,91 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 92,35 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|35,58
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen legen zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.