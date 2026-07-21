Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,641 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent auf 23,17 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,09 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,51 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,91 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 92,35 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at