Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ahold Delhaize (Ahold) äußert sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,655 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ahold Delhaize (Ahold) 0,420 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Ahold Delhaize (Ahold) mit einem Umsatz von insgesamt 23,25 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,28 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,62 EUR je Aktie, gegenüber 1,90 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 92,30 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 89,36 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

