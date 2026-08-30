Ain Pharmaciez Aktie
WKN: 890147 / ISIN: JP3105250009
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30.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ain Pharmaciez äußert sich voraussichtlich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Ain Pharmaciez im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,94 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 55,03 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 177,10 Milliarden JPY – ein Plus von 33,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ain Pharmaciez 132,97 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 440,07 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 491,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 723,78 Milliarden JPY, gegenüber 647,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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