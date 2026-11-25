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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ain Pharmaciez äußert sich voraussichtlich am 10.12.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Ain Pharmaciez im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,06 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 73,02 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 176,75 Milliarden JPY gegenüber 166,89 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 409,95 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 491,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 722,12 Milliarden JPY, gegenüber 647,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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