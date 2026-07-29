Air Canada Voting and Variable Voting Aktie
WKN DE: A12EGF / ISIN: CA0089118776
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting legt Quartalsergebnis vor
Air Canada Voting and Variable Voting äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,147 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Air Canada Voting and Variable Voting ein EPS von 0,580 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Air Canada Voting and Variable Voting 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,17 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Air Canada Voting and Variable Voting 5,63 Milliarden CAD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,53 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,07 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,91 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,37 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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