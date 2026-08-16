Air China Aktie
WKN DE: A0M4S7 / ISIN: CNE000001NN0
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Air China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Air China wird sich voraussichtlich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,080 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Air China noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 14,06 Prozent auf 46,46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Air China noch 40,73 Milliarden CNY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,241 CNY je Aktie, gegenüber -0,110 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 194,50 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 171,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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