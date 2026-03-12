Air China Aktie
WKN DE: A0M4S7 / ISIN: CNE000001NN0
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Air China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Air China veröffentlicht voraussichtlich am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,124 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Air China noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 CNY in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 39,13 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,021 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 170,64 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 166,70 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air China Ltd (A)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Air China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Air China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Air China veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Air China Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Air China Ltd (A)
|7,40
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.