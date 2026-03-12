Erste Schätzungen: Air China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Air China veröffentlicht voraussichtlich am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,124 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Air China noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 CNY in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 39,13 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,021 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 170,64 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 166,70 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at