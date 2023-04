Erste Schätzungen: Air China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Air China lädt voraussichtlich am 29.04.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,130 CNY. Dies würde einen Gewinn von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Air China -0,650 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 22,21 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 71,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,179 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,812 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 132,58 Milliarden CNY, gegenüber 52,90 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at