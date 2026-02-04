AIR France - KLMShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN: A0CA0N / ISIN: US0091191082
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AIR France - KL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AIR France - KL wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,071 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,40 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,49 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,447 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 38,26 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 34,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
