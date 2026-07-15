Erste Schätzungen: AIR France - KL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AIR France - KL stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,071 USD aus. Im letzten Jahr hatte AIR France - KL einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,94 Prozent auf 10,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,660 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 37,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at