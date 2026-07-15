AIR France - KLMShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN: A0CA0N / ISIN: US0091191082
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AIR France - KL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AIR France - KL stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,071 USD aus. Im letzten Jahr hatte AIR France - KL einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,94 Prozent auf 10,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,660 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 37,25 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France - KLMShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: AIR France - KL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France - KL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France - KL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France - KL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France - KL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)