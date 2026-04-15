Erste Schätzungen: AIR France - KL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIR France - KL gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,051 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 15,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,54 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei AIR France - KL für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,73 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,660 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,82 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at