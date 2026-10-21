Erste Schätzungen: AIR France - KL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIR France - KL wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AIR France - KL 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AIR France - KL 10,77 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,327 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 37,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at