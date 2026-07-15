Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AIR France-KLM lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 EUR gegenüber 1,09 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,19 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,44 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,62 EUR im Vergleich zu 5,83 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 35,23 Milliarden EUR, gegenüber 33,01 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at