AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AIR France-KLM wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,326 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AIR France-KLM -0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,14 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,88 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,930 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 32,93 Milliarden EUR, gegenüber 31,46 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
