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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AIR France-KLM stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,809 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,26 Prozent erhöht. Damals waren -1,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,45 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,17 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,83 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 34,91 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 33,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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