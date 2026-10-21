AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AIR France-KLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AIR France-KLM öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,94 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,71 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,95 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 8,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AIR France-KLM einen Umsatz von 9,21 Milliarden EUR eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,83 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,30 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 33,01 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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