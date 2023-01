Erste Schätzungen: Air Products and Chemicals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Air Products and Chemicals lädt voraussichtlich am 02.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,69 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,75 Prozent erhöht. Damals waren 2,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,25 Milliarden USD gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD, gegenüber 10,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 13,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,70 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at