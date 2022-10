Erste Schätzungen: Air Products and Chemicals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Air Products and Chemicals stellt voraussichtlich am 03.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Air Products and Chemicals ein EPS von 2,51 USD je Aktie vermeldet.

Air Products and Chemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,28 USD im Vergleich zu 9,02 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 12,30 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,32 Milliarden USD.

