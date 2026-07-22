Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Airbnb legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Airbnb präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 31 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,03 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 33 Analysten von einem Zuwachs von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,58 Milliarden USD gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 36 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 40 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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