Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Airbnb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Airbnb veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
33 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 35 Analysten einen Zuwachs von 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,75 Milliarden USD gegenüber 4,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD, gegenüber 4,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 40 Analysten im Durchschnitt 14,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,31 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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