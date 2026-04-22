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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Airbnb präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Airbnb gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 31 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,306 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Airbnb 0,250 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Airbnb in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,71 Milliarden USD, gegenüber 12,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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