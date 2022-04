Erste Schätzungen: Airboss of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Airboss of America stellt voraussichtlich am 11.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 179,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 67,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,67 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 706,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 586,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at