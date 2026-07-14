Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Airbus Group NV Un stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Airbus Group NV Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,522 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,21 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,86 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 92,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 82,86 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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