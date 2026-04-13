Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Airbus Group NV Un wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,182 USD. Dies würde einer Verringerung von 32,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Airbus Group NV Un 0,270 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 15,33 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 93,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 82,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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