Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Airbus Group NV Un veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,525 USD aus. Im letzten Jahr hatte Airbus Group NV Un einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Airbus Group NV Un in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 21,84 Milliarden USD im Vergleich zu 20,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD im Vergleich zu 1,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 92,35 Milliarden USD, gegenüber 82,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at