Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Airbus Group NV Un gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Airbus Group NV Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,728 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 20,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,77 Milliarden USD gegenüber 26,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 87,18 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 74,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at