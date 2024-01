Erste Schätzungen: Airbus SE (ex EADS) legt Quartalsergebnis vor

Demnächst wird Airbus SE (ex EADS) die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Airbus SE (ex EADS) wird voraussichtlich am 15.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,99 EUR je Aktie gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,46 Prozent auf 22,60 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) noch 20,64 Milliarden EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,53 EUR je Aktie, gegenüber 5,40 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 64,94 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 58,76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at