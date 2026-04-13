Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Ausblick
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Airbus SE lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,619 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,06 Prozent auf 13,13 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,21 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,61 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 80,27 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 73,42 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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